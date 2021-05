Marisa Laurito | Ho usato il vibratore per togliere la erre moscia

(Di sabato 15 maggio 2021)le ha provato proprio tutte peril difetto della, perfino con l'uso improprio di unha provato davvero di tutto perla, perfino il, e sotto stretto consiglio medico. A raccontarlo è stata lei stessa, ospite della puntata odierna de La confessione di Peter Gomez, in onda sul NOVE. La, anche dettafrancese, è un difetto di pronuncia da molti considerato elegante, distinti, addirittura sexy, ma può essere un dramma per un'attrice teatrale. Ed è esattamente in questo modo che il problema veniva percepito da una giovane ...

petergomezblog : Cari amici, care amiche questa sera, dopo #Crozza, torno sul Nove #laconfessione. Scopriremo il lato oscuro del su… - nove : Questa sera 22,45 sul NOVE @petergomezblog intervista Marisa Laurito. Tutto, ma proprio tutto, sull’attrice parten… - Benjo36888305 : RT @petergomezblog: Cari amici, care amiche questa sera, dopo #Crozza, torno sul Nove #laconfessione. Scopriremo il lato oscuro del succes… - marcoluci1 : RT @petergomezblog: Cari amici, care amiche questa sera, dopo #Crozza, torno sul Nove #laconfessione. Scopriremo il lato oscuro del succes… - fseviareggio : RT @ChilErminia: 22,45 sul NOVE @petergomezblog intervista Marisa Laurito. Tutto, ma proprio tutto, sull’attrice partenopea a #LaConfessio… -

Ultime Notizie dalla rete : Marisa Laurito

Da una parte abbiamo Serena Autieri, Vincenzo Salemme e Tosca D'Aquino , dall'altra Nino Frassica,e Francesco Paolantoni . Quest'ultima battibecca con Vincenzo Salemme durante la ...Per favore non cercare di mettere in trappolaaltrimenti scapperà via. Questo il compagno Pietro Perdini lo ha capito bene tanto da stare lontano da ordini e da privazioni ed è questo che ha fatto funzionare il loro rapporto e che ...Marisa Laurito le ha provato proprio tutte per togliere il difetto della erre moscia, perfino con l'uso improprio di un vibratore. Marisa Laurito ha provato davvero di tutto per togliere la erre mosci ...La Confessione chi è l'ospite puntata in onda stasera venerdì 14 maggio 2021 su canale Nove. Video intervista Peter Gomez a Marisa Laurito ...