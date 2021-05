Margherita Vicario: «Penso positivo» (Di venerdì 14 maggio 2021) Nei sette anni che sono trascorsi da Minimal Musical, il suo primo album, Margherita Vicario ha avuto la possibilità di scoprirsi e di mettersi alla prova, di tentare e di sbagliare, di cadere e di rialzarsi. Dalla partecipazione come attrice in film come L’Universale e in serie tv come Nero a metà, Vicario non ha, però, mai perso di vista la musica, il suo primo amore, al punto da regalare (finalmente) al suo fedelissimo pubblico un album bellissimo e ricco di sfumature come Bingo, in uscita il 14 maggio, 14 tracce che hanno richiesto due anni di lavoro e che, nel mezzo, hanno anche affrontato una pandemia globale. «Da un certo punto di vista, questa situazione ha portato del materiale nuovo su cui scrivere» spiega Margherita in collegamento su Zoom, camicia bordeaux e capelli morbidi che le cadono dolcemente sulle spalla. «Nasco come una cantautrice chitarra e voce, ma qui sono riuscita a trovare una nuova forma» riprende citando molti degli artisti con i quali ha collaborato, da Speranza e Elodie, e dedicando una menzione speciale a Davide «Dade» Pavarello, «il padre» di questo disco che deve il suo nome a un semplice caso del destino. https://www.youtube.com/watch?v=_fE3weBjsi0 Leggi su vanityfair (Di venerdì 14 maggio 2021) Nei sette anni che sono trascorsi da Minimal Musical, il suo primo album, Margherita Vicario ha avuto la possibilità di scoprirsi e di mettersi alla prova, di tentare e di sbagliare, di cadere e di rialzarsi. Dalla partecipazione come attrice in film come L’Universale e in serie tv come Nero a metà, Vicario non ha, però, mai perso di vista la musica, il suo primo amore, al punto da regalare (finalmente) al suo fedelissimo pubblico un album bellissimo e ricco di sfumature come Bingo, in uscita il 14 maggio, 14 tracce che hanno richiesto due anni di lavoro e che, nel mezzo, hanno anche affrontato una pandemia globale. «Da un certo punto di vista, questa situazione ha portato del materiale nuovo su cui scrivere» spiega Margherita in collegamento su Zoom, camicia bordeaux e capelli morbidi che le cadono dolcemente sulle spalla. «Nasco come una cantautrice chitarra e voce, ma qui sono riuscita a trovare una nuova forma» riprende citando molti degli artisti con i quali ha collaborato, da Speranza e Elodie, e dedicando una menzione speciale a Davide «Dade» Pavarello, «il padre» di questo disco che deve il suo nome a un semplice caso del destino. https://www.youtube.com/watch?v=_fE3weBjsi0

welikeduel : Questa sera torna #propagandalive. Saranno con noi Filippo Ceccarelli, Paola Turci, Margherita Vicario, Johnny Pal… - welikeduel : Rivedi #propagandalive: Filippo Ceccarelli, Paola Turci, Margherita Vicario, Johnny Palomba, Andrea Pennacchi, Fabi… - nobrave_ : Come si smette di ascoltare in loop Troppi preti troppe suore di Margherita Vicario? Chiedo per me - RebeccaShanti : RT @al3ssandrali: così per margherita vicario e bingo - tecnolesa22 : RT @captainparriIla: l'album di margherita vicario un grande dono che dio ci fa -

Ultime Notizie dalla rete : Margherita Vicario CANZONI DELLA SETTIMANA: le nuove uscite discografiche (14 Maggio 2021) #NewMusicFriday Bravo! Margherita Vicario + Elodie - Voto 7,00 - Margherita e Elodie sono due bombe atomiche! Ecco il risultato del loro incontro. Due star! Gaia + Sean Paul - Voto 7,00 - Gaia è super sensuale in ...

Margherita Vicario Beauty look: i più belli della cantante Scoprite insieme a noi i beauty look più belli dell'attrice e cantante italiana Margherita Vicario, con focus su make up e capelli Margherita Vicario è una attrice e cantante italiana. In occasione del lancio del suo terzo album, Bingo , vi proponiamo i suoi beauty look più belli ...

Margherita Vicario, esce oggi Come va, il nuovo singolo e videoclip dedicato all'universo femminile ilmessaggero.it Il Bollettino di venerdì 14 maggio Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...

Margherita Vicario Beauty look: i più belli della cantante Scoprite insieme a noi i beauty look più belli dell'attrice e cantante italiana Margherita Vicario, con focus su make up e capelli.

Bravo!+ Elodie - Voto 7,00 -e Elodie sono due bombe atomiche! Ecco il risultato del loro incontro. Due star! Gaia + Sean Paul - Voto 7,00 - Gaia è super sensuale in ...Scoprite insieme a noi i beauty look più belli dell'attrice e cantante italiana, con focus su make up e capelliè una attrice e cantante italiana. In occasione del lancio del suo terzo album, Bingo , vi proponiamo i suoi beauty look più belli ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Scoprite insieme a noi i beauty look più belli dell'attrice e cantante italiana Margherita Vicario, con focus su make up e capelli.