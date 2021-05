Mare italiano sempre più caldo, e aumentano gli ‘alieni’ (Di venerdì 14 maggio 2021) Il riscaldamento globale sta causando un rapido aumento delle temperature del Mare con serie conseguenze anche sugli ecosistemi marini italiani, con la morte di alcune specie chiave e l’invasione di altre che meglio si adattano a un Mare sempre più caldo, con una grave perdita di biodiversità. E’ questo il risultato del primo anno di studi realizzati nell’ambito del progetto “Mare caldo” di Greenpeace, una rete di otto aree marine protette (Amp) unite per monitorare gli impatti dei cambiamenti climatici sui mari italiani. Le osservazioni satellitari mostrano che negli ultimi quarant’anni si è verificato un aumento costante e significativo delle temperature superficiali del Mare, con un incremento di ben 1,7-1,8°C a Portofino e all’Isola d’Elba. In queste due aree, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) Il riscaldamento globale sta causando un rapido aumento delle temperature delcon serie conseguenze anche sugli ecosistemi marini italiani, con la morte di alcune specie chiave e l’invasione di altre che meglio si adattano a unpiù, con una grave perdita di biodiversità. E’ questo il risultato del primo anno di studi realizzati nell’ambito del progetto “” di Greenpeace, una rete di otto aree marine protette (Amp) unite per monitorare gli impatti dei cambiamenti climatici sui mari italiani. Le osservazioni satellitari mostrano che negli ultimi quarant’anni si è verificato un aumento costante e significativo delle temperature superficiali del, con un incremento di ben 1,7-1,8°C a Portofino e all’Isola d’Elba. In queste due aree, ...

milkwithbiscuit : @fesssongever Ma lo immagino AHAHAH pensa che ho trovato tweet dove menzionavo i ragazzi, in ITALIANO, invitandoli… - Lostindreams02 : RT @MoomooITALIA: #Moomoo ?? Buongiorno MooMoo! Dopo l’annuncio di ieri?? vi mostriamo la terza collana, quella della Liguria. Il porto, è s… - MoomooITALIA : #Moomoo ?? Buongiorno MooMoo! Dopo l’annuncio di ieri?? vi mostriamo la terza collana, quella della Liguria. Il port… - History61186776 : Nel caso d'invio di navi austriache nel Baltico, il governo italiano dovrebbe mandare in quel mare un numero suffic… - Tony47560189 : RT @il_cupo: Buongiorno a tutti gli amici e ????Camerati???? una nuova bagnarola in mare per traghettare sul suolo italiano delinquenti e stup… -