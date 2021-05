Manfredi candidato del centrosinistra e del M5S, c’è il giorno del sì (e il piano) (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Domenica è il giorno del sì. Tra 48 ore Gaetano Manfredi – fa sapere chi ci ha parlato quest’oggi – romperà gli ultimi indugi e accetterà la nomination del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle per la corsa a sindaco di Napoli. Il dado è tratto: non ha più dubbi chi lo attornia. Tant’è che, nelle stanze dell’ex rettore della Federico II, già si respira l’aria carica di aspettative tipica di chi accetta una grande sfida: “Sì, è in campo”. Il suo entourage lo descrive come molto determinato a diventare la figura simbolo di quella che doveva essere una alleanza strategica a livello nazionale, tra Pd e Movimento 5 Stelle, e invece si è ridotta solo nel capoluogo partenopeo. Ma tant’è: il laboratorio giallorosso, qui un risultato sembra proprio averlo dato. Tant’è che, riferiscono sempre gli uomini del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Domenica è ildel sì. Tra 48 ore Gaetano– fa sapere chi ci ha parlato quest’oggi – romperà gli ultimi indugi e accetterà la nomination dele del Movimento 5 Stelle per la corsa a sindaco di Napoli. Il dado è tratto: non ha più dubbi chi lo attornia. Tant’è che, nelle stanze dell’ex rettore della Federico II, già si respira l’aria carica di aspettative tipica di chi accetta una grande sfida: “Sì, è in campo”. Il suo entourage lo descrive come molto determinato a diventare la figura simbolo di quella che doveva essere una alleanza strategica a livello nazionale, tra Pd e Movimento 5 Stelle, e invece si è ridotta solo nel capoluogo partenopeo. Ma tant’è: il laboratorio giallorosso, qui un risultato sembra proprio averlo dato. Tant’è che, riferiscono sempre gli uomini del ...

