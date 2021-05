Maltempo, dalle ore 20 allerta meteo gialla in Campania: le zone interessate (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo per piogge e temporali valevole dalle 20 di stasera e fino alle 12 di domani sabato 15 maggio. Sulle zone 1,2,3,5,6,8 (Zona 1: Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matesr; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 8: Basso Cilento) si prevedono Locali rovesci e temporali anche intensi e possibili raffiche di vento nei temporali. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da rapidità di evoluzione e potranno essere accompagnati da grandine e fulmini. Tra le conseguenze derivanti dal quadro ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso dicon criticità idrogeologica di colore Giallo per piogge e temporali valevole20 di stasera e fino alle 12 di domani sabato 15 maggio. Sulle1,2,3,5,6,8 (Zona 1: Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matesr; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 8: Basso Cilento) si prevedono Locali rovesci e temporali anche intensi e possibili raffiche di vento nei temporali. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da rapidità di evoluzione e potranno essere accompagnati da grandine e fulmini. Tra le conseguenze derivanti dal quadro ...

Advertising

anteprima24 : ** Maltempo, dalle ore 20 allerta meteo gialla in Campania: le zone interessate ** - Cisco46allegro : RT @CIS0M: #22novembre #maltempo #calabria Durante le operazioni la squadra #USAR ha tratto in salvo tartarughe specie Testudo di terra che… - provinciaBg : ?? SP 35 dir Causa maltempo i lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione del viadotto a #Nembro, km 0+550 sono… - WelfareNetwork : Il maltempo torna ad abbattersi sulla frutta italiana, dalle gelate perso 1 miliardo di euro - usato_di_sicuro : Anche quest'anno, almeno al nord, almeno dalle parti mie, niente miele d'acacia. Le gaggìe in fiore annichilite dal… -