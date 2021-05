Mahmood | nuovo singolo | in Klan ritmi urban e provincia cruda

(Di venerdì 14 maggio 2021) Milano, 14 maggio 2021 - Continua a sfornare singoli: esce oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali "" , che anticipa "Ghettolimpo" , ilalbum in uscita l'11 giugno del ...

Advertising

Mahmood_Music : KLAN ???????????? Il nuovo livello out 14.5.2021 Presave ???? - CherryPress2 : Mahmood: il nuovo singolo 'Klan' - FrequenzaIT : Esce oggi “Klan” in radio e su tutte le piattaforme digitali, il singolo di Mahmood che anticipa “Ghettolimpo”, il… - MahmoodItalia : RT @effettomusic: ? @Mahmood_Music: FUORI '#KLAN', IL NUOVO SINGOLO #effettomusic #newalbum #newmusic #Musica #talent #rap #milano #Mahmoo… - stanuspiano : RT @perchetendenza: 'Mahmood': Perché è ora disponibile il suo nuovo singolo 'Klan' -

Ultime Notizie dalla rete : Mahmood nuovo

Scritto dae prodotto da DRD (alias Dardust), "Klan" svela untassello che compone l'universo raccontato nel concept album. I ritmi urban della canzone accompagnano un testo che ...Klan è ilsingolo diche anticipa "Ghettolimpo", il suoalbum in uscita l'11 giugno 2021. Scritto dae prodotto da DRD, "Klan" svela untassello che compone l'universo ...Il brano della pop star milanese farà parte di "Ghettolimpo", l'album in uscita l'11 giugno, già anticipato da "Inuyasha" e "Zero" ...Klan è il nuovo singolo di Mahmood che anticipa “Ghettolimpo”, il suo nuovo album in uscita l’11 giugno 2021.