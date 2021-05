Lutto nel ciclismo: muore a 30 anni di Covid il grande campione (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Covid non guarda in faccia a nessuno. Questa volta a morire di questo subdolo virus è stato Cristopher Mansilla, ciclista di 31 anni. Cristopher Mansilla morto di Covid (GettyImages)Il Covid in questi mesi direttamente o indirettamente ci ha strappato tanti affetti. A dispetto di chi ancora stupidamente prende sotto gamba questa malattia, il virus c’è e uccide. Lo sanno bene gli amanti del ciclismo che hanno visto morire Cristopher Mansilla all’età di soli 31 anni. Il ciclista cileno durante la sua carriera si era toltole sue belle soddisfazioni riuscendo a partecipare ad esempio ai Mondiali del 2012. Le sue prestazioni più importanti però erano arrivate ai Giochi Panamericani su pista. Lì infatti aveva ottenuto due ori nell’Americana nel 2011 e 2012 e un oro nel ... Leggi su chenews (Di venerdì 14 maggio 2021) Ilnon guarda in faccia a nessuno. Questa volta a morire di questo subdolo virus è stato Cristopher Mansilla, ciclista di 31. Cristopher Mansilla morto di(GettyImages)Ilin questi mesi direttamente o indirettamente ci ha strappato tanti affetti. A dispetto di chi ancora stupidamente prende sotto gamba questa malattia, il virus c’è e uccide. Lo sanno bene gli amanti delche hanno visto morire Cristopher Mansilla all’età di soli 31. Il ciclista cileno durante la sua carriera si era toltole sue belle soddisfazioni riuscendo a partecipare ad esempio ai Mondiali del 2012. Le sue prestazioni più importanti però erano arrivate ai Giochi Panamericani su pista. Lì infatti aveva ottenuto due ori nell’Americana nel 2011 e 2012 e un oro nel ...

