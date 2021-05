(Di venerdì 14 maggio 2021) L’alsi chiamae viene da Helsinki. Dall’inizio di questa settimana la confusione regna sovrana all’interno del Parlamento finlandese chiamato a ratificare il fondo di recupero Ue da 750 miliardi per contrastare il crollo economico causato dalla pandemia. La discussione sarebbe dovuta terminare mercoledì ma l’ostruzionismo dell’opposizione, e in particolare della destra dei Veri Finlandesi, ha ritardato il dibattito: l’sessione della plenaria si è dilungata per 20 ore di fila, iniziata mercoledì sera e terminata giovedì mattina. Tra varie interruzioni, riunioni del Comitato di diritto costituzionale e proteste, sono stati ascoltati più di 150 interventi, portati avanti soprattutto dalla destra euroscettica. I ...

Advertising

gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: L'ultima minaccia al Recovery Fund arriva da... Cappuccetto Rosso - nino_giovanni : RT @HuffPostItalia: L'ultima minaccia al Recovery Fund arriva da... Cappuccetto Rosso - HuffPostItalia : L'ultima minaccia al Recovery Fund arriva da... Cappuccetto Rosso - bitcityit : Falsi sondaggi online sul vaccino Pfizer per rubare informazioni personali e denaro: Bitdefender illustra i dettagl… - FabioVanorio : Cinque sono le categorie generali di incompetenza politica nel campo della mitigazione dei disastri: - Incapacità d… -

Ultime Notizie dalla rete : ultima minaccia

Redattore Sociale

Che cos'è Neun? Neun non è l'opera di Takahashi, autore estremamente prolifico e mai ... Neun , dunque, è la storia della fuga del piccolo Franz dalladi morte del Reich e di quello che ...Non si fermano neanche i razzi palestinesi: in una notizia dell'ora, il quotidiano 'Haaretz' ... 'Siamo sotto ladi continui lanci di missili e ci occupiamo di una guerra civile senza ...Il Parlamento della Finlandia ritarda la ratifica del fondo Ue a causa dall'ostruzionismo della destra euroscettica, che legge in aula fiabe e inni sacri ...Uno studio condotto tra manager ed executive da Oracle NetSuite evidenzia come il 72% delle società del nostro Paese abbiano raggiunto o superato il loro obiettivo di crescita, nonostante le difficolt ...