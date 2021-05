Luigi Massa è il nuovo amministratore delegato di Autostrade Meridionali (Di venerdì 14 maggio 2021) E’ Luigi Massa il nuovo amministratore delegato della società Autostrade Meridionali. Massa è stato nominato dal Consiglio di amministrazione che si è riunito oggi a seguito delle dimissioni di Giulio Barrel dalla carica di amministratore delegato e di consigliere di amministrazione della società. Autostrade Meridionali precisa che “sulla base delle informazioni a disposizione della società, Massa non detiene alcuna partecipazione azionaria nella società”. Massa rimarrà in carica fino alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti, convocata in prima convocazione il 16 giugno e in seconda convocazione il 17 giugno 2021. L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 maggio 2021) E’ildella societàè stato nominato dal Consiglio di amministrazione che si è riunito oggi a seguito delle dimissioni di Giulio Barrel dalla carica die di consigliere di amministrazione della società.precisa che “sulla base delle informazioni a disposizione della società,non detiene alcuna partecipazione azionaria nella società”.rimarrà in carica fino alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti, convocata in prima convocazione il 16 giugno e in seconda convocazione il 17 giugno 2021. L'articolo proviene da ...

Advertising

mattinodinapoli : Autostrade Meridionali, Luigi Massa è il nuovo amministratore delegato - SulubeynAppz : Caffè Mokambo Berlin - Angelo Luigi Di Massa & Giovanni Di Massa (Food & Drink) - luigi_massa : Tutte le guerre sono orrende. Ma quella tra #Israeliani e #Palestinesi mi fa sanguinare il cuore come nessuna… - luigi_massa : @NapoliCapitale Ma figurati!!! Il Sassuolo è una succursale dei non colorati… - fabio_sandri : @Paolor_it @luigi_massa @gloquenzi È purtroppo il giornalismo di oggi portato agli estremi. Non raccontare ció che… -

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Massa Autostrade Meridionali, Luigi Massa nuovo ad Luigi Massa il nuovo amministratore delegato della società Autostrade Meridionali. Massa è stato nominato dal Consiglio di amministrazione che si è riunito oggi a seguito delle dimissioni di Giulio ...

Autostrade Meridionali: cda coopta e nomina Luigi Massa nuovo a.d. ... con efficacia da oggi, di Giulio Barrel dalla carica di amministratore delegato e di consigliere della Societa', ha cooptato Luigi Massa quale consigliere, con delibera approvata dal Collegio ...

Autostrade Meridionali, Luigi Massa nuovo ad ROMA on line Autostrade Meridionali, Luigi Massa è il nuovo amministratore delegato Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, a seguito delle dimissioni con efficacia in data odierna del Dott. Giulio Barrel dalla carica di Amministratore Delegato e di Consigliere di.

Autostrade Meridionali, Luigi Massa nominato nuovo AD Il consiglio di amministrazione di Autostrade Meridionali, in seguito delle dimissioni con efficacia da oggi di Giulio Barrel dalla carica di amministratore delegato, ha cooptato in consiglio Luigi Ma ...

il nuovo amministratore delegato della società Autostrade Meridionali.è stato nominato dal Consiglio di amministrazione che si è riunito oggi a seguito delle dimissioni di Giulio ...... con efficacia da oggi, di Giulio Barrel dalla carica di amministratore delegato e di consigliere della Societa', ha cooptatoquale consigliere, con delibera approvata dal Collegio ...Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, a seguito delle dimissioni con efficacia in data odierna del Dott. Giulio Barrel dalla carica di Amministratore Delegato e di Consigliere di.Il consiglio di amministrazione di Autostrade Meridionali, in seguito delle dimissioni con efficacia da oggi di Giulio Barrel dalla carica di amministratore delegato, ha cooptato in consiglio Luigi Ma ...