“Lui non lo farà mai”. Armando Incarnato, l’ex dama di Uomini e Donne vuota il sacco. Per il cavaliere l’umiliazione peggiore (Di venerdì 14 maggio 2021) Ancora poche settimane prima della chiusura estiva ma a Uomini e Donne si continua a discutere e litigare. Ieri è stato il caso di Armando Incarnato, tornato ad attaccare Nicola Vivarelli. Un primo confronto tra i due c’era stato subito dopo l’ex corteggiatore di Gemma Galgani. Armando Incarnato aveva usato parole durissime. Dopo essere rientrato nella trasmissione di Canale 5 Nicola aveva subito deciso di andare a cena con Gemma per un chiarimento. Questo gesto, che secondo le sue intenzioni è stato fatto solo per gentilezza e per scusarsi con la piemontese, non era stato visto di buon grado da Armando Incarnato. “Ti sei avvicinato nuovamente a Gemma Galgani solo per ottenere visibilità”. E dello stesso parere sono anche numerosi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Ancora poche settimane prima della chiusura estiva ma asi continua a discutere e litigare. Ieri è stato il caso di, tornato ad attaccare Nicola Vivarelli. Un primo confronto tra i due c’era stato subito dopocorteggiatore di Gemma Galgani.aveva usato parole durissime. Dopo essere rientrato nella trasmissione di Canale 5 Nicola aveva subito deciso di andare a cena con Gemma per un chiarimento. Questo gesto, che secondo le sue intenzioni è stato fatto solo per gentilezza e per scusarsi con la piemontese, non era stato visto di buon grado da. “Ti sei avvicinato nuovamente a Gemma Galgani solo per ottenere visibilità”. E dello stesso parere sono anche numerosi ...

