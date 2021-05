Luca Ward racconta la malattia della figlia | “I medici l’hanno definita sfiga”

Advertising

1992Harmony : Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz, fine. #mammamiailmusical - rico6868 : @noventano @anna_salvaje O anche Luca Ward, doppiatore di Russel Crowe. O Giancarlo Giannini, doppiatore di Al Pacino. - endymion85 : Ore 22:04 e penso se anche a Luca Ward non piaccia risentire la sua voce. - PalmiraWorld : @DivanOneDavid21 L’ho letto sentendo la voce di Luca Ward nella mia testa???? - LaPaoEmme : @jack_menta Dovrebbe essere il fratello di Luca Ward -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Ward

Il Fatto Quotidiano

Non è la prima volta cheparla commosso della figlia Luna ma questa volta, ai microfoni de I Lunatici, in radio, ha pensato bene di andare più a fondo rivelando anche la delusione vissuta quando si è accorto che non ...Uniti facciamo la differenza"): attraverso testimonianze, riflessioni ed esibizioni musicali:, Paolo Genovese , Leo Gassmann , Martina Attili , Matteo Costanzo , Matteo Faustini , Matteo ...Sindrome di Marfan, malattia rara di Luna, figlia Luca Ward: "E' stata sfigata, così mi hanno fatto capire" ma adesso l'attore spinge nella ricerca ...L’attore è tornato sulla vicenda della malattia di sua figlia Luna in un’intervista al programma radiofonico I Lunatici, parlando della ...