Luca Ward parla della malattia della figlia da I Lunatici e lancia un appello per la ricerca

Advertising

RaiRadio2 : «Mia figlia Luna ha una malattia molto rara, quella che i medici hanno definito 'sfiga'. Se ci fossero più fondi,… - _Marco2808 : RT @RaiRadio2: «Mia figlia Luna ha una malattia molto rara, quella che i medici hanno definito 'sfiga'. Se ci fossero più fondi, si potreb… - ornella47381466 : RT @RaiRadio2: «Mia figlia Luna ha una malattia molto rara, quella che i medici hanno definito 'sfiga'. Se ci fossero più fondi, si potreb… - mavdworld : RT @louvingharreh: Luca Ward si deve spaventare #Amici20 - louvingharreh : Luca Ward si deve spaventare #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Ward

BlogLive.it

McLained Eric Lamaze (per due volte ciascuno), Rodrigo Pessoa e Lorenzo Dehanno già vinto il Gran Premio Roma, così come Daniel Bluman che nel 2019 ha scritto una pagina storica firmando ...... campione d'Europa individuale in carica); i già vincitori del Gran Premio Roma McLain(Stati Uniti), Eric Lamaze (Canada), Rodrigo Pessoa (Brasile), Lorenzo de(Italia) Daniel Bluman (...Gaia Zorzi fa coming out con un tweet scatenando una reazione inaspettata del fratello Tommaso: "E lo scopro cosi?" ...Nomi portentosi quelli che scenderanno in campo per l’ormai imminente Csio di Roma: la copertura mediatica sarà notevole per consentire al pubblico a distanza di poter vedere tutto ...