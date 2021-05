Luca Argentero si sbottona: l’attore annuncia con un video il ritorno sul set della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani (Di venerdì 14 maggio 2021) Luca Argentero lancia una notizia che fa felici tutti i fan suoi e della serie campione d’ascolti che lo vede recitare nei panni del dottor Andrea Fanti. Sembra infatti tutto pronto per le riprese della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani ed è lo stesso attore a lasciare qualche indizio. Torna il Dottor Fanti: Luca Argentero di nuovo sul set della fiction Doc – Nelle tue mani Che la fortunata serie campione di ascolti Doc – Nelle tue mani potesse continuare con una nuova stagione era un segreto di Pulcinella. La Rai infatti non si sarebbe mai lasciata scappare la possibilità dare un seguito alla storia del ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 14 maggio 2021)lancia una notizia che fa felici tutti i fan suoi eserie campione d’ascolti che lo vede recitare nei panni del dottor Andrea Fanti. Sembra infatti tutto pronto per le ripresedi Doc –tueed è lo stesso attore a lasciare qualche indizio. Torna il Dottor Fanti:di nuovo sul setfiction Doc –tueChe la fortunata serie campione di ascolti Doc –tuepotesse continuare con una nuovaera un segreto di Pulcinella. La Rai infatti non si sarebbe mai lasciata scappare la possibilità dare un seguito alla storia del ...

Advertising

tweetnewsit : #DocNelleTueMani Luca Argentero svela la sceneggiatura della seconda stagione - odv_il : Luca Argentero con @1caffe sostengono il progetto 'ASCOLTAMI!' Benessere della polizia penitenziaria. TU?… - aphrodya : @rosa_arf @mgrosa77 @eliiannu Ma onestamente... Fai paragone con Argentero?? Ti trasmettono la stessa veridicita' e… - sara290493404 : RT @YamanFanPageIta: Sto guardando Sandokan. Non vedo l'ora di vedere Can e Luca Argentero lavorare spalla a spalla ?????? #CanYaman #Sandoka… - stvckliam : ripensando a quando mi sono fatta una foto con Luca argentero in pigiama -