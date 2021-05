Love Is In The Air, Trama Puntate #001: La Proposta Di Serkan! (Di venerdì 14 maggio 2021) Love Is In The Air, Puntate: Eda ha perso la sua borsa di studio per colpa di Serkan e fa di tutto per parlare direttamente con lui, che la finanziava. L’uomo le fa una Proposta molto stravagante alla quale però è difficile rifiutare… Love Is In The Air è la nuova soap opera turca che andrà in onda su Canale 5, che avrebbe dovuto avere inizialmente il nome di Bussa alla mia porta. I protagonisti sono Eda e Serkan, che promettono già di far innamorare il pubblico con la loro bellissima storia. Ecco che cosa succede all’inizio della soap. Love Is In The Air, Puntate: Eda contro Serkan! Eda lavora nel negozio di fiori di sua zia e conduce una vita tranquilla e felice. E’ una ragazza particolarmente studiosa, ed essendo risultata la più brava del suo corso di ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 14 maggio 2021)Is In The Air,: Eda ha perso la sua borsa di studio per colpa di Serkan e fa di tutto per parlare direttamente con lui, che la finanziava. L’uomo le fa unamolto stravagante alla quale però è difficile rifiutare…Is In The Air è la nuova soap opera turca che andrà in onda su Canale 5, che avrebbe dovuto avere inizialmente il nome di Bussa alla mia porta. I protagonisti sono Eda e Serkan, che promettono già di far innamorare il pubblico con la loro bellissima storia. Ecco che cosa succede all’inizio della soap.Is In The Air,: Eda controEda lavora nel negozio di fiori di sua zia e conduce una vita tranquilla e felice. E’ una ragazza particolarmente studiosa, ed essendo risultata la più brava del suo corso di ...

Advertising

MediasetPlay : Dopo l’annuncio di #MrWrong, una nuova storia d’amore sta per arrivare su Mediaset Play Infinity e su #Canale5... P… - bruta5475 : RT @mic_carella: Cover della versione originale, e non di quella più famosa, che a me piace molto #venerdicover it's my turn @Michela_Cucc… - pickurmochi2 : Ma oggi in Imitation c'è la scena di Yunho autista, for the love of god io devo aspettare domani - sohnult : @WE_THE_BOYZ I LOVE U OMYGOSJDHSJ - _DesperateGirl_ : 'The 'Leo-Fiat' story in a more lucid state. How would the path of this love be like?' Tanto peggio dello schifo v… -