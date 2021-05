Lotito: “Abbiamo portato la Salernitana nel calcio che conta” (Di venerdì 14 maggio 2021) “Abbiamo portato la Salernitana nel calcio che conta”. Con queste breve dichiarazioni Lotito ha commentato la premiazione del trofeo del secondo posto della Serie B, per la Salernitana, promossa dopo 23 anni in Serie A dopo la vittoria di Pescara di lunedì. Lotito non ha parlato di nient’altro, nè della cessione obbligatoria del club, dell’aggressione a Grassadonia, di nulla. Si è goduto la serata tra qualche fischio e anche applausi dei tifosi presenti all’esterno dell’Arechi. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 14 maggio 2021) “lanelche”. Con queste breve dichiarazioniha commentato la premiazione del trofeo del secondo posto della Serie B, per la, promossa dopo 23 anni in Serie A dopo la vittoria di Pescara di lunedì.non ha parlato di nient’altro, nè della cessione obbligatoria del club, dell’aggressione a Grassadonia, di nulla. Si è goduto la serata tra qualche fischio e anche applausi dei tifosi presenti all’esterno dell’Arechi. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Max_883 : @AlessioBuzzanca E a Lotito poi viè na colica... Mo er pirata già ce l'abbiamo speriamo che non venga er dottorino - CalcioRepublic : #Salernitana, Enrico Lotito: 'Abbiamo reso felice l’intera provincia' - James_Bond_1976 : @AntonioLaurenzi @GiorgioCacialli Il punto della diatriba per me è semplice: più di questo Lotito non può fare (cer… - FOOT_FLIX : La @SerieA sarebbe il campionato più appetibile al mondo, non solo tra quelli calcistici, se solo riuscisse a mette… - furtein : @EdoardoMecca1 Lotito manderà la salernitana in superlega e abbiamo risolto -