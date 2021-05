Lontano lontano | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di venerdì 14 maggio 2021): trama, cast e streaming delQuesta sera, 14 maggio 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in ondadel 2019 diretto da Gianni Di Gregorio. Il regista, che è anche autore del soggetto e coautore della sceneggiatura, ne è anche uno dei principali interpreti, insieme ad Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli, Roberto Herlitzka e Daphne Scoccia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Giorgetto fatica a tirare avanti a Roma con la sua misera pensione di anzianità e, così, un giorno ha un’idea che condivide con il Professore, come lui anziano e pensionato, annoiato e insoddisfatto degli stenti cui è costretto quotidianamente. Giorgetto vorrebbe considerare l’idea di ...

Lontano lontano in onda su Rai 3 oggi, 14 maggio, a partire dalle 21.20. Regia di Gianni De Gregorio, nel cast Ennio Fantastichini e Giorgio Colangeli.