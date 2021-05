L’Oms: «Vaccini ai teenager, meglio inviarli ai Paesi poveri» (Di venerdì 14 maggio 2021) La situazione epidemiologica continua a migliorare, secondo gli esperti del Ministero della salute e dell’Istituto Superiore di Sanità che ogni settimana, ormai da un anno esatto, monitorano l’andamento della pandemia. Lo dicono i dati del giorno, che parlano di 7.500 nuovi casi positivi al virus e 182 decessi di Covid-19. Lo confermano i dati settimanali, in cui l’incidenza del virus scende a 103 casi su centomila abitanti in sette giorni, -19% su base settimanale. Con il nuovo quadro del contagio, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 14 maggio 2021) La situazione epidemiologica continua a migliorare, secondo gli esperti del Ministero della salute e dell’Istituto Superiore di Sanità che ogni settimana, ormai da un anno esatto, monitorano l’andamento della pandemia. Lo dicono i dati del giorno, che parlano di 7.500 nuovi casi positivi al virus e 182 decessi di Covid-19. Lo confermano i dati settimanali, in cui l’incidenza del virus scende a 103 casi su centomila abitanti in sette giorni, -19% su base settimanale. Con il nuovo quadro del contagio, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

