Lombardia, dal 2 giugno vaccinazioni aperte a fascia d’età 16-29 (Di venerdì 14 maggio 2021) Il 2 giugno la Lombardia aprirà le vaccinazioni all’ultima fascia di popolazione: i giovani dai 16 ai 29 anni. Bertolaso spiega il piano La Lombardia a partire dal 27 maggio consentirà l’inoculazione della prima dose agli appartenenti alla fascia d’età 30-39, mentre a partire dal 2 giugno partiranno le prenotazioni per gli under 20, lo ha dichiarato il coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso. “Il 2 giugno, non causalmente il giorno della Festa Repubblica, apriremo le vaccinazioni all’ultima categoria, ovvero i ragazzi dai 16 ai 29 anni, in modo di ricevere la prima dose prima di andarsene in vacanza. Il 27 maggio, potremmo aprire le vaccinazioni alla ... Leggi su zon (Di venerdì 14 maggio 2021) Il 2laaprirà leall’ultimadi popolazione: i giovani dai 16 ai 29 anni. Bertolaso spiega il piano Laa partire dal 27 maggio consentirà l’inoculazione della prima dose agli appartenenti alla30-39, mentre a partire dal 2partiranno le prenotazioni per gli under 20, lo ha dichiarato il coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso. “Il 2, non causalmente il giorno della Festa Repubblica, apriremo leall’ultima categoria, ovvero i ragazzi dai 16 ai 29 anni, in modo di ricevere la prima dose prima di andarsene in vacanza. Il 27 maggio, potremmo aprire lealla ...

Advertising

repubblica : Prenotazione vaccino per gli over 40 in Lombardia dal 20 maggio. Dal 27 maggio via ai 30-39 anni, dal 2 giugno ai 1… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Bertolaso: 'Dal 2 giugno la Lombardia apre ai 16-29enni' #bertolaso - ValserianaNews : Dal 2 giugno in Lombardia al via le vaccinazioni per la fascia 16-29 anni - Valseriana News - alelomi : Dal 2 giugno in #Lombardia al via le #prenotazioni per chi ha tra i 16 e i 29 anni. Scolliniamo... - lenuccia82 : Gentile @VincenzoDeLuca , la Lombardia dal 27 apre ai 30enni, noialtri? -