Lombardia, da giovedì 20 maggio i cittadini tra i 40 e 49 anni possono prenotare il vaccino (Di venerdì 14 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Regione Lombardia ha fissato le date per le prenotazioni al vaccino anti-covid per tutte le fasce d’età rimanenti: i cittadini di età compresa tra i 40 e i 49 anni potranno prenotarsi dal 20 maggio; quelli tra i 30 e i 39 anni dal 27 maggio; infine, quelli tra i 16 e i 29 anni tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 14 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Regioneha fissato le date per le prenotazioni alanti-covid per tutte le fasce d’età rimanenti: idi età compresa tra i 40 e i 49potranno prenotarsi dal 20; quelli tra i 30 e i 39dal 27; infine, quelli tra i 16 e i 29tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

ilNotiziarioInd : Lombardia, da giovedì 20 maggio i cittadini tra i 40 e 49 anni possono prenotare il vaccino - sarasera_ : RT @matteopiloni: ?? AGGIORNAMENTO VACCINI. Di seguito il calendario delle prenotazioni per i vaccini per le fasce d'età under 49: ? da giov… - thrama : RT @matteopiloni: ?? AGGIORNAMENTO VACCINI. Di seguito il calendario delle prenotazioni per i vaccini per le fasce d'età under 49: ? da giov… - discoradioIT : ?? #vaccini anti-#Covid: 'Il 2 giugno la #Lombardia apre ai 16-29enni': parole del coordinatore della campagna vacci… - matteopiloni : ?? AGGIORNAMENTO VACCINI. Di seguito il calendario delle prenotazioni per i vaccini per le fasce d'età under 49: ? d… -