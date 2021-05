Lo sviluppo del Paese passa dalla Difesa. Il messaggio del Quirinale (Di sabato 15 maggio 2021) Investire nella Difesa è “un’opportunità di sviluppo per il Paese “, anche e soprattutto “nella fase di recupero e resilienza post pandemia, soprattutto nei settori ad alta tecnologia”. È il messaggio che arriva dal Quirinale, dove oggi il capo dello Stato Mattarella ha presieduto il Consiglio supremo di Difesa, il primo dell’era di Mario Draghi. Al Colle, insieme al premier, sono saliti i ministri Luigi Di Maio, Luciana Lamorgese, Daniele Franco, Lorenzo Guerini, Giancarlo Giorgetti e il capo di Stato maggiore della Difesa Enzo Vecciarelli. Come da prassi, hanno partecipato anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti e il generale Rolando Mosca Moschini, segretario del ... Leggi su formiche (Di sabato 15 maggio 2021) Investire nellaè “un’opportunità diper il“, anche e soprattutto “nella fase di recupero e resilienza post pandemia, soprattutto nei settori ad alta tecnologia”. È ilche arriva dal, dove oggi il capo dello Stato Mattarella ha presieduto il Consiglio supremo di, il primo dell’era di Mario Draghi. Al Colle, insieme al premier, sono saliti i ministri Luigi Di Maio, Luciana Lamorgese, Daniele Franco, Lorenzo Guerini, Giancarlo Giorgetti e il capo di Stato maggiore dellaEnzo Vecciarelli. Come da prassi, hanno partecipato anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, il segretario generale delUgo Zampetti e il generale Rolando Mosca Moschini, segretario del ...

Ultime Notizie dalla rete : sviluppo del TIM: arriava a Schio 'Smart Distric', progetto per digitalizzazione dei distretti industriali del Triveneto ... alla presenza del Sindaco di Schio Valter Orsi , è stata presentata nel corso di un evento in cui sono state illustrate le opportunità per lo sviluppo tecnologico e digitale delle imprese del ...

Alberto Angela cancellato dalla Rai? 'È una fake new' C." continua con una battuta, narrando l'evento storico protagonista del suo ultimo lavoro. "Nerone ... l'evento è fondamentale per la storia della Città eterna visto anche lo sviluppo successivo della ...

Concluso il secondo webinar sulle via di sviluppo del Nord Ovest Genova24.it Vaccino ReiThera, la Corte dei Conti blocca i fondi La magistratura contabile ha fatto sapere di non aver registrato il decreto per la sua produzione. L'azienda: 'Stop a impegno preso da parti ...

L’Italia pronta a vaccinare i sedicenni prima dell’estate Roma - A giugno il vaccino ai 16enni, ma anche agli operatori dei supermercati e a quelli dei trasporti. Le Regioni corrono verso le fasce più giovani e la Lombardia in particolare annuncia l'apertura ...

