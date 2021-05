Lo scrittore israeliano Etgar Keret: “Sappiamo già che ci sarà un’altra guerra. Israele non sa riconoscere i suoi errori” (Di venerdì 14 maggio 2021) La tensione, i nuovi scontri, i raid aerei e i bombardamenti che si stanno verificando in Medio Oriente erano perfettamente prevedibili e tutto si ripeterà ancora e ancora, finché non arriverà un vero cambiamento nella politica israeliana. A sostenerlo, in un commento a sua firma pubblicato dal Corriere della Sera di oggi, è lo scrittore Etgar Keret, tra i più popolari autori israeliani della nuova generazione, conosciuto in tutto il mondo. “Anche se nessuno di noi ha gran voglia di capire com’è cominciato questo inferno, in cuor nostro Sappiamo tutti come andrà a finire”, scrive Keret. “In risposta alla pioggia di missili letali di Hamas, che ci sta imponendo un doloroso tributo di sangue, abbatteremo altri edifici a Gaza per imporre il tributo anche al nemico e per ripristinare il vacillante ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 maggio 2021) La tensione, i nuovi scontri, i raid aerei e i bombardamenti che si stanno verificando in Medio Oriente erano perfettamente prevedibili e tutto si ripeterà ancora e ancora, finché non arriverà un vero cambiamento nella politica israeliana. A sostenerlo, in un commento a sua firma pubblicato dal Corriere della Sera di oggi, è lo, tra i più popolari autori israeliani della nuova generazione, conosciuto in tutto il mondo. “Anche se nessuno di noi ha gran voglia di capire com’è cominciato questo inferno, in cuor nostrotutti come andrà a finire”, scrive. “In risposta alla pioggia di missili letali di Hamas, che ci sta imponendo un doloroso tributo di sangue, abbatteremo altri edifici a Gaza per imporre il tributo anche al nemico e per ripristinare il vacillante ...

