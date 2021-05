LIVE – Virtus Bologna-Treviso 6-10 | gara-2 Playoff Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

(Di venerdì 14 maggio 2021) Segafredoe De’Longhisi affrontano in-2 delladi quarti di finale deidiA1. Le V nere tra le mura amiche si sono aggiudicate il primo atto contro i trevigiani che non sono riusciti ad opporre resistenza. Venerdì 14 maggio alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface in tempo reale. RISULTATIPROGRAMMAAGGIORNA LA6-10 7? Canestro del 6-10 di Hunter, punteggi ancora davvero bassi. 5? 5-7 e tanti errori, si segna pochissimo fin qui. Per le vu nere soltanto Belinelli a referto. 1? Palla a due, si comincia! ...

Advertising

Calciodiretta24 : Triestina – Virtus Verona: dove vedere la diretta live e risultato - zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Treviso 74-66 gara-1 Playoff Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus #Bologna-Trev… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Treviso 36-29 Serie A basket in DIRETTA: +7 Segafredo a metà secondo quarto - #Virtus #Bologna… - Eurosport_IT : Sokolowski prima recupera, poi vola a schiacciare! ???? Virtus Segafredo Bologna - De' Longhi Treviso è LIVE su Euro… - PianetaBasketIT : Luke Maye e Gary Browne guidano l'@AquilaBasketTN ai Playoff: battuta la Virtus Bologna #LBASerieA -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Virtus

Girone C: Mestre - Luparense (Julio Milan Silvera di Valdarno), Trento -Bolzano (Enrico ... Fc Messina - Acireale (Domenico Leone di Barletta)[Fb LND], Gelbison - Rotonda (Deborah Bianchi ...Bologna - Treviso, gara - 2 Playoff Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTADiretta Virtus Bologna Treviso streaming video Rai oggi 14 maggio: orario e risultato live della partita di basket, gara-2 dei quarti playoff di Serie A.La Virtus Cassino ha realizzato una clip per promuovere i playoff 2021. Nel primo turno i rossoblù affronteranno Roseto in una serie al meglio delle cinque gare che inizierà domenica ...