LIVE Venezia-Dinamo Sassari 21-24, Serie A basket in DIRETTA: Bendzius tiene la Reyer dietro (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-17 A segno anche il libero aggiuntivo 21-26 Canestro di Happ che subisce anche fallo 21-24 Uno su due per Kruslin, con Bendzius che prende rimbalzo e fa canestro 21-21 Canestro di Katic 21-19 Tripla di De Nicolao e sorpasso Reyer! 18-19 A segno il libero aggiuntivo 17-19 Canestro di Watt che subisce anche fallo 15-19 Canestro di Watt 13-19 Canestro di Kruslin 13-17 Tripla di Tonut! 10-17 A segno anche il libero aggiuntivo di Happ 10-16 Gran canestro di Happ che subisce anche fallo! 10-14 Canestro di Happ in contropiede 10-12 Tripla di Burnell! 10-9 Palla persa di Spissu e canestro di Clark 8-9 Risponde Stone da oltre l’arco! 5-9 Tripla di Bendzius e +4 Sassari! 5-6 Secondo fallo di Bilan a metà campo e Pozzecco obbligato a toglierlo 5-6 ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-17 A segno anche il libero aggiuntivo 21-26 Canestro di Happ che subisce anche fallo 21-24 Uno su due per Kruslin, conche prende rimbalzo e fa canestro 21-21 Canestro di Katic 21-19 Tripla di De Nicolao e sorpasso! 18-19 A segno il libero aggiuntivo 17-19 Canestro di Watt che subisce anche fallo 15-19 Canestro di Watt 13-19 Canestro di Kruslin 13-17 Tripla di Tonut! 10-17 A segno anche il libero aggiuntivo di Happ 10-16 Gran canestro di Happ che subisce anche fallo! 10-14 Canestro di Happ in contropiede 10-12 Tripla di Burnell! 10-9 Palla persa di Spissu e canestro di Clark 8-9 Risponde Stone da oltre l’arco! 5-9 Tripla die +4! 5-6 Secondo fallo di Bilan a metà campo e Pozzecco obbligato a toglierlo 5-6 ...

Advertising

LuigiBrugnaro : ?? Approvati i lavori di manutenzione straordinaria nelle scuole della Terraferma. ???? Un milione di € per intervent… - MestreCarpenedo : Convocazione della I Commissione Consiliare in videoconferenza ?14 maggio 2021 ? Le politiche abitative dell'ATER s… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: ??#Arte #Scuola?? ??Progetto educativo 'Disegni a 1000 mani Venezia - Beirut' ???Stamani donate a sette scuole elementari… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #GiuntaComunale #Scuola ??Approvati i lavori di manutenzione diffusa nelle scuole della terraferma per un milione di eu… - janemanuelabras : RT @comunevenezia: #Cultura #Teatro ??@teatrolafenice, concerto del maestro Chung sulle note di Gustav Mahler, domani alle 19 ?? https://t… -