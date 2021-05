LIVE Sonego-Rublev, Internazionali d’Italia in DIRETTA: rinvio per pioggia, il nuovo orario e programma di sabato 15 maggio (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.13 Finalmente è uscito il programma di domani sabato 15 maggio 2021! Lorenzo Sonego giocherà contro Andrej Rublev alle 11 sulla Grand Stand Arena per poi essere seguito da tre match WTA. 21.10 Ancora nessuna novità circa l’order of play di domani. 20.50 Attesa per il programma di domani. 20.30 Ed infine, ecco anche l’annuncio degli Internazionali BNL d’Italia. Due to rain, today's matches are postponed to tomorrow. More information to come. #IBI21 pic.twitter.com/oLVsVA9NDB — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 14, 2021 20.27 Ecco l’ufficialità anche da parte dell’ATP: All remaining matches for Friday have been cancelled due to rain @InteBNLdItalia ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.13 Finalmente è uscito ildi domani152021! Lorenzogiocherà contro Andrejalle 11 sulla Grand Stand Arena per poi essere seguito da tre match WTA. 21.10 Ancora nessuna novità circa l’order of play di domani. 20.50 Attesa per ildi domani. 20.30 Ed infine, ecco anche l’annuncio degliBNL. Due to rain, today's matches are postponed to tomorrow. More information to come. #IBI21 pic.twitter.com/oLVsVA9NDB —Bnl (@InteBNLdItalia) May 14, 2021 20.27 Ecco l’ufficialità anche da parte dell’ATP: All remaining matches for Friday have been cancelled due to rain @InteBNLdItalia ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sonego-Rublev Internazionali d’Italia in DIRETTA: programma odierno cancellato! Conferme dall’ATP e dall’organ… - zazoomblog : LIVE Sonego-Rublev Internazionali d’Italia in DIRETTA: piove a Roma! Programma odierno cancellato: si attendono con… - infoitsport : Classifica Atp Live: nuovo best ranking per Sinner, Sonego permettendo - infoitsport : Sonego-Rublev agli Internazionali di tennis di Roma, il risultato in diretta LIVE - SkySport : #SonegoRublev ritarda per pioggia: le notizie LIVE #SkySport #SkyTennis #Internazionali #IBI21 -