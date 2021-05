LIVE Olimpia Milano-Trento 60-47, Serie A basket in DIRETTA: +13 Armani a metà terzo quarto (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69-50 Piazzato di Biligha, 2’51” sul cronometro del terzo quarto, 3-1 i falli. 67-50 MORGAN risponde subito dall’altra parte. 67-47 TRIPLA di Moraschini. Fallo in attacco di Browne, ora la squadra di Messina sembrerebbe aver dato la spallata definitiva sulla partita, 3’36” da giocare nel terzo quarto. 64-47 Rovesciata di Leday sotto canestro, massimo vantaggio Armani sul +17. 62-47 Leday si prende la linea di fondo e si appoggia al tabellone eludendo la marcatura di Williams. Time out che arriva dalla panchina della Dolomiti. 60-47 Intercetto di Moraschini con l’ex di serata che poi guida la transizione e realizza in penetrazione. 58-47 Browne realizza il libero tecnico. Fallo tecnico di Delaney che abbandona la partita per la ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA69-50 Piazzato di Biligha, 2’51” sul cronometro del, 3-1 i falli. 67-50 MORGAN risponde subito dall’altra parte. 67-47 TRIPLA di Moraschini. Fallo in attacco di Browne, ora la squadra di Messina sembrerebbe aver dato la spallata definitiva sulla partita, 3’36” da giocare nel. 64-47 Rovesciata di Leday sotto canestro, massimo vantaggiosul +17. 62-47 Leday si prende la linea di fondo e si appoggia al tabellone eludendo la marcatura di Williams. Time out che arriva dalla panchina della Dolomiti. 60-47 Intercetto di Moraschini con l’ex di serata che poi guida la transizione e realizza in penetrazione. 58-47 Browne realizza il libero tecnico. Fallo tecnico di Delaney che abbandona la partita per la ...

