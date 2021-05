LIVE Nuoto artistico, Europei 2021 in DIRETTA: Ogliari-Sportelli a caccia di una nuova medaglia (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.30 Buongiorno. Tra mezz’ora inizierà la prima gara, quella del duo libero, dove saranno impegnate le azzurre Veronica Galli e Marta Murru. MEDAGLIERE Europei 2021 Nuoto, FONDO, TUFFI, artistico Buongiorno amici di OA Sport, e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE testuale, che per l’occasione ci porterà a Budapest, per gli Europei di Nuoto artistico 2021. Una giornata piena d’azzurro in piscina, dove l’Italia cercherà di conquistare le medaglie nelle due gare della mattina. Il programma si aprirà infatti alle ore 9 con le finali del duo libero e del duo libero misto, con impegnate rispettivamente le coppie Gallo/Murru e ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.30 Buongiorno. Tra mezz’ora inizierà la prima gara, quella del duo libero, dove saranno impegnate le azzurre Veronica Galli e Marta Murru. MEDAGLIERE, FONDO, TUFFI,Buongiorno amici di OA Sport, e benvenuti in questatestuale, che per l’occasione ci porterà a Budapest, per glidi. Una giornata piena d’azzurro in piscina, dove l’Italia cercherà di conquistare le medaglie nelle due gare della mattina. Il programma si aprirà infatti alle ore 9 con le finali del duo libero e del duo libero misto, con impegnate rispettivamente le coppie Gallo/Murru e ...

