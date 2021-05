LIVE Nuoto artistico, Europei 2021 in DIRETTA: Ogliari-Sportelli a caccia di una medaglia nel misto, seste Gallo-Murru (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.19 Iniziano i russi Aleksandr Maltsev e Olesia Platonova, che totalizzano 93.9333. Prova assurda, massimo punteggio ottenuto dalla coppia, composto da 28.3000 di esecuzione, 37.7333 di impressione e 27.9000 di difficoltà. 10.09 Ultime a scendere in vasca le sorelle olandesi De Brouwer, che si piazzano in quinta posizione, proprio davanti alle azzurre. 88.3000 il punteggio, con 26.2000 di esecuzione, 35.6000 di impressione e 25.5000 di difficoltà. Vittoria alla Russia, secondo posto per l’Ucraina e podio completato dall’Austria. Sesta l’Italia. Tra poco al via la finale del duo misto. 10.04 Le ucraine Fiedina e Savchuk superano quota 90! Si viaggia a LIVElli altissimi. 94.3333 totale, 28.2000 di esecuzione, 37.7333 di impressione e 28.4000 di difficoltà, per un secondo posto ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.19 Iniziano i russi Aleksandr Maltsev e Olesia Platonova, che totalizzano 93.9333. Prova assurda, massimo punteggio ottenuto dalla coppia, composto da 28.3000 di esecuzione, 37.7333 di impressione e 27.9000 di difficoltà. 10.09 Ultime a scendere in vasca le sorelle olandesi De Brouwer, che si piazzano in quinta posizione, proprio davanti alle azzurre. 88.3000 il punteggio, con 26.2000 di esecuzione, 35.6000 di impressione e 25.5000 di difficoltà. Vittoria alla Russia, secondo posto per l’Ucraina e podio completato dall’Austria. Sesta l’Italia. Tra poco al via la finale del duo. 10.04 Le ucraine Fiedina e Savchuk superano quota 90! Si viaggia alli altissimi. 94.3333 totale, 28.2000 di esecuzione, 37.7333 di impressione e 28.4000 di difficoltà, per un secondo posto ...

