LIVE Moto3 | GP Francia in DIRETTA | pioggia a Le Mans | pista molto insidiosa

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 9.55 E 14.10 9.21 Ottimi segnali dall’argentino Gabriel Rodrigo (Gresini) che sembra in grado di impensierire Masià. 9.20 Contatto in curva 11 tra Artigas e Fernandez, non ci sono conseguenze per i centauri. 9.18 Il britannico John McPhee insegue il best lap di Jaume Masià. L’alfiere di Sprinta non ha ancora un punto in classifica dopo 4 prove. 9.17 La classifica aggiornata: 1 5 J. MASIA 1:54.887 2 17 J. MCPHEE +0.287 3 55 R. FENATI +0.729 4 43 X. ARTIGAS +0.856 5 2 G. RODRIGO +1.054 6 27 K. TOBA +1.376 7 7 D. FOGGIA +1.582 8 40 D. BINDER +1.946 9 31 A. FERNANDEZ +2.007 10 92 Y. KUNII +2.054 9.14 Anche il turco Deniz Oncu ...