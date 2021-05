LIVE Moto3 | GP Francia in DIRETTA | Migno subito forte | bene le KTM di Acosta e Masià

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 9.55 E 14.10 13.32 La classifica aggiornata: 1 2 G. RODRIGO 1:42.946 2 5 J. MASIA +0.212 3 16 A.+0.330 4 40 D. BINDER +0.343 5 55 R. FENATI +0.563 6 6 R. YAMANAKA +0.668 7 23 N. ANTONELLI +0.677 8 17 J. MCPHEE +0.682 9 82 S. NEPA +0.721 10 53 D. ÖNCÜ +0.801 13.30 Caduta per l’indonesiano Andi Farid Izdihar. Il portacolori di Honda Asia viene trasportato via in barella. 13.28 Gabriel Rodrigo abbatte il muro del minuto e 43. Giro record per l’argentino di Gresini che precedee Binder. 13.27 Caduta pernell’ultima curva. Non ci sono ...