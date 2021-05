LIVE Moto3 | GP Francia in DIRETTA | bandiera verde! Scatta da Le Mans la FP2

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 9.55 E 14.10 13.20 Dennis Foggia ed Andrea Migno iniziano alla grande la FP2. I due italiani iniziano bene il turno. La classifica è in continua evoluzione. 13.17 Tutti in pista per una buona prestazione. La sessione odierna potrebbe essere determinante per l’accesso nella Q2 di domani pomeriggio. 13.15 Green flag,la FP2 del GP diper i protagonisti della! 13.13 I piloti si preparano ad entrare in pista. 13.11 Manca sempre meno allaverde per la. Le condizioni sono buone per provare un crono competitivo per la Q2 di domani. 13.08 Sotto tono questa mattina gli italiani. Andrea Migno (Snipers), Dennis Foggia ...