LIVE Giro d’Italia 2021 | tappa di oggi in DIRETTA | tre corridori vanno all’attacco | il gruppo lascia spazio

(Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.09 Ladimisura 181 chilometri. 13.06 E’ già partita la fuga. Ne fanno parte Simon Pellaud (Androni), Umberto Marengo (Bardiani) e Mark Christian (EOLO-KOMETA). 13.03 E’ avvenuta la partenza effettiva. 12.59 Tra gli italiani, ovviamente, quelli con più chance di vinceresono Giacomo Nizzolo ed Elia Viviani. 12.56splende un bel sole sulla gara. 12.53 La partenza effettiva avverrà alle 13.00. 12.50 Ci siamo, istanno per partire. 12.45 Attila Valter è anche maglia bianca. 12.42 Giacomo Nizzolo, invece, veste anchela maglia ciclamino. 12.39 Il vincitore di ieri, Gino Mader, è la nuova maglia ...

16.54 Ormai è molto probabile che siano Cataldo, Mollema e Mader a giocarsi la tappa. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della quinta tappa del Giro d'Italia 2021 dalle ore 12.45