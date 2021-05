LIVE – Giro d’Italia 2021 7^ tappa Notaresco-Termoli | tutti gli aggiornamenti DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 maggio 2021) Ilabbraccia Abruzzo e Molise con la settima, ladi 181 chilometri. Dopo l’arrivo in salita di Ascoli Piceno con la rivoluzione in classifica generale, tornano di scena i velocisti. In particolare il finale sembra cucito addosso a Peter Sagan, ancora a caccia del primo acuto in questo. Segui ila partire dalle 13 PERCORSO E ALTIMETRIA COME SEGUIRE LAIN13.07 – Fuga attualmente in corso, Simon Pellaud e Umberto Marengo protagonisti. 13.00 – Buon pomeriggio e benvenuti allatestuale della settimadel. – Ilinizierà a partire dalle 13, ...