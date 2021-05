LIVE – Bollettino oggi | venerdì 14 maggio | contagi aggiornati di ogni regione DIRETTA

(Di venerdì 14 maggio 2021) Vi presentiamo ile lascritta deiin Italia nella giornata di14. Secondo gli ultimi dati del monitoraggio, sono ben diciotto le regioni/province autonome in zona gialla, tre in zona arancione e nessuna in zona rossa. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata di, considerando inoltre vari approfondimenti per quanto concerne all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI IERI: 8.085 nuovi, 201 morti, 14.295 guariti, 162.746 tamponi molecolari, 1.893 in terapia intensiva Di seguito c’è l’andamento delle regioni, che sono colorate ...

Scendono l'indice Rt e l'incidenza: la prima, secondo quanto si apprende, sarebbe arrivata, nel monitoraggio Iss - Ministero della Salute ora all'esame della cabina di regia, al valore di 0,86. L'...Un dato invece molto utile e positivo sono i letti occupati in terapia intensiva : secondo ildi ieri sono 105 - ben 17 in meno rispetto alla scorsa volta. Con questi numeri e con questi ...L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, il Ministero della Salute ha ...LIVE – BOLLETTINO oggi, venerdì 14 maggio: contagi aggiornati e terapia intensiva (DIRETTA). Gli aggiornamenti in Italia divisi regione per regione ...