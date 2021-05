L' Italia riapre | si va verso una zona gialla generale tranne la Valle d' Aosta

Advertising

globalistIT : - Cheteloridicoa1 : @doluccia16 Certo, infatti a giorni in UK riapre tutto e senza bisogno di lockdown e vaccini. Tutto grazie alla bre… - ClaudioBocci : RT @AgCultNews: Basilicata, riapre Museo Archeologico Nazionale di Venosa intitolato a Mario Torelli @MiC_Italia @museitaliani @regbasilica… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia riapre

Il Sole 24 ORE

... il bollettino del 13 maggio in: 8.085 nuovi casi, 201 decessi L'ultimo Monitoraggio "old ... Sardegna e Molise con i numeri di oggi sarebbero nel paradiso della fascia bianca, dove tutto...Quanto ai ricoveri, tornata l'ampiamente sotto soglia di rischio sia per le terapie intensive (22% di occupazione posti letto, contro una soglia del 30%) che per i ricoveri ordinari (23% ...MONCENISIO - Colle del Moncenisio: la strada ancora chiusa dall'Italia. La riapertura era prevista per oggi 14 maggio, invece il valico del Moncenisio è stato ...In Sardegna splende il sole: l'Isola promossa in giallo con dati da zona bianca. E' ormai questione di ore e si avrà la conferma ...