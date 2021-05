L’Italia riapre al turismo: dal 16 maggio via l’obbligo di quarantena per arrivi da paesi Ue (Di venerdì 14 maggio 2021) Dal 15 maggio via l’obbligo di quarantena per i cittadini europei. La decisione è stata presa in un vertice tra Di Maio e Speranza. ROMA – Dal 15 maggio via l’obbligo della quarantena per i cittadini europei. L’Italia si prepara a riaprire al turismo e lo fa eliminando le misure restrittive nei confronti del paesi dell’Ue e di Gran Bretagna e Israele. La decisione è stata presa durante un tavolo operativo tra il ministro Speranza e il ministro Di Maio. Si tratta solo di un primo passo. Nella road map ipotizzata in questo incontro da metà giugno la quarantena dovrebbe essere eliminata per tutti i cittadini degli Stati Uniti. Le regole per entrare in Italia Le regole per entrare in Italia saranno valide per ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 14 maggio 2021) Dal 15viadiper i cittadini europei. La decisione è stata presa in un vertice tra Di Maio e Speranza. ROMA – Dal 15viadellaper i cittadini europei.si prepara a riaprire ale lo fa eliminando le misure restrittive nei confronti deldell’Ue e di Gran Bretagna e Israele. La decisione è stata presa durante un tavolo operativo tra il ministro Speranza e il ministro Di Maio. Si tratta solo di un primo passo. Nella road map ipotizzata in questo incontro da metà giugno ladovrebbe essere eliminata per tutti i cittadini degli Stati Uniti. Le regole per entrare in Italia Le regole per entrare in Italia saranno valide per ...

Advertising

jacketizi : RT @giuseppelacara: Lunedì si riapre l'Italia: Matteo Salvini stufo del coprifuoco per il Covid - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Lunedì si riapre l’#Italia: #Salvini stufo del #coprifuoco per il #Covid #matteosalvini #covid19 #14maggio #iltempoquotidiano… - giuseppelacara : Lunedì si riapre l'Italia: Matteo Salvini stufo del coprifuoco per il Covid - Enzo40510601 : RT @tempoweb: Lunedì si riapre l’#Italia: #Salvini stufo del #coprifuoco per il #Covid #matteosalvini #covid19 #14maggio #iltempoquotidiano… - tempoweb : Lunedì si riapre l’#Italia: #Salvini stufo del #coprifuoco per il #Covid #matteosalvini #covid19 #14maggio… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia riapre L’Italia riapre le porte, ma la Brexit nasconde la beffa per gli expat Il Sole 24 ORE