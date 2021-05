L’Italia pronta a vaccinare i sedicenni prima dell’estate (Di venerdì 14 maggio 2021) Per il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, "la sfida è arrivare a vaccinare i giovani per rallentare la velocità della circolazione virale”. Ecco le opzioni allo studio. Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 14 maggio 2021) Per il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, "la sfida è arrivare ai giovani per rallentare la velocità della circolazione virale”. Ecco le opzioni allo studio.

