L’Isola dei Famosi | le anticipazioni di venerdì 14 maggio

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 14 maggio 2021)dei: Nuovo appuntamento condei: chi sarà eliminato stasera tra Valentina Persia, Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò e Roberto Ciufoli?14in prima serata su Canale 5, diciassettesimo appuntamento con “dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Protagonista di questa puntata è la figura del leader. Il tirante sarà, infatti, la creazione della figura di un Super Leader che avrà, proprio come un super eroe, super poteri e anche grosse responsabilità. Leggi anche–> Isola, Daniela Martani su Gilles Rocca: “la sua motivazione era economica” Per ...