L’ira degli abitanti di Lampedusa sulle navi per i migranti: «Quei milioni spendeteli per noi» (Di venerdì 14 maggio 2021) Le navi quarantena per accogliere i migranti mandano in bestia gli abitanti di Lampedusa: una scelta che ha scatenato più di una polemica tra residenti e commercianti di stanchi dell’eccessiva attenzione all’emergenza rispetto alla riqualificazione dell’isola. Un reportage tra la gente su la Stampa di Grazia Longo inviata a Lampedusa reende bene il grado di esasperazione degli isolani. Altri 41 migranti sono giunti nella notte. “Escono dal pulmino, dove hanno viaggiato tutti stipati gli uni accanto agli altri dall’hotspot fino a Cala Pisana, piuttosto alla rinfusa. Poi, invece, salgono ordinatamente, assistiti da polizia, carabinieri e i mediatori culturali, sull’Azzurra, una delle tre navi quarantena”. Lampedusa, 1 milione di euro ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 maggio 2021) Lequarantena per accogliere imandano in bestia glidi: una scelta che ha scatenato più di una polemica tra residenti e commercianti di stanchi dell’eccessiva attenzione all’emergenza rispetto alla riqualificazione dell’isola. Un reportage tra la gente su la Stampa di Grazia Longo inviata areende bene il grado di esasperazioneisolani. Altri 41sono giunti nella notte. “Escono dal pulmino, dove hanno viaggiato tutti stipati gli uni accanto agli altri dall’hotspot fino a Cala Pisana, piuttosto alla rinfusa. Poi, invece, salgono ordinatamente, assistiti da polizia, carabinieri e i mediatori culturali, sull’Azzurra, una delle trequarantena”., 1 milione di euro ...

