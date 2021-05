L’ipocrisia degli antipopulisti che ora incensano il Draghi “premier gratis”

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 14 maggio 2021) Mettiamoci d’accordo: il populismo che tanto viene sventolato per irridere, fiaccare e sminuire gli avversari politici è un pensiero strutturato che vorrebbe mantenere saldi alcuni valori oppure è semplicemente il bordo di un tifo che legge gli avvenimenti in base all’utilità politica? Il punto è sostanziale perché, se il fronte (legittimo e necessario) dell’antipopulismo si prefigge l’obiettivo di evitare le strumentalizzazioni e, avrebbe bisogno almeno di un minimo di coerenza, di identità e di credibilità. Da 24 ore i media e i social si sono in ginocchiati di fronte alla decisione di Mariodi rinunciare al suo stipendio di presidente del Consiglio. Per carità, ognuno è liberissimo di farcire di merito politico le scelte di, ognuno può intravedere del talento negli atteggiamenti che gli stanno più a cuore, ...