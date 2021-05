L' inesorabile destino | neanche la Raggi può resistere all' eterno Malagò

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 14 maggio 2021) Nessuno può sottrarsi all’abbraccio charmant di Giovanni, neppure Virginia, una che all’inizio della sua avventura da sindaca per evitare di ‘contaminarsi’ evitava persino di incontrarlo, anzi se n’andava in pizzeria mentre lui l’aspettava nel salottino al Campidoglio, una che gli faceva saltare il sogno delle Olimpiadi a Roma, “il treno che passa una volta nella vita”, la stessa Virginia che è tra le prime a congratularsi per la rielezione - la terza - di ‘Giovannino’ al vertice del Coni. Poiché per lui, “nella vita la cosa peggiore è far cambiare le abitudini a chi quelle abitudini le indossa come una prima pelle. Il cambiamento avviene solo se si è davvero obbligati”, si presume che tra i due a essere cambiata sia proprio la pentastellata; anche perchéal pari di una statua di marmo dell’amato Foro Italico, è ...