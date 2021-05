L'indice Rt scende a 0,86 e l'incidenza passa da 123 casi a 96. Iss: «Nessuna Regione ad alto rischio» (Di venerdì 14 maggio 2021) Con un Rt che scende a 0,86 dai 0,89 della scorsa settimana e un'incidenza di casi settimanli ogni 100 mila abitanti che cala a 96 casi confronto ai 123 della settimana passata, l'Italia si... Leggi su ilmattino (Di venerdì 14 maggio 2021) Con un Rt chea 0,86 dai 0,89 della scorsa settimana e un'disettimanli ogni 100 mila abitanti che cala a 96confronto ai 123 della settimanata, l'Italia si...

