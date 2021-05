Liga spagnola, è testa a testa Atletico-Real Madrid: il calendario a confronto a 180 minuti dal termine (Di venerdì 14 maggio 2021) Gli ultimi 180 minuti si preannunciano di fuoco. La Liga spagnola è entrata nella fase decisiva e per la corsa al titolo ormai è testa a testa tra Atletico Madrid e Real Madrid. I Blancos non mollano di un centimetro, nella giornata di ieri hanno vinto nettamente sul campo del Granada, il risultato di 1-4 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. La squadra di Zidane si è trovato in doppio vantaggio nel primo tempo con Modric e Rodrygo, il gol di Molina ha riaperto la partita ma Odriozola e Benzema hanno chiuso il discorso. Sembra fuori dalla corsa il Barcellona, il pareggio contro il Levante rischia di diventare fatale, i punti di svantaggio dalla vetta sono 4, -2 dal Real ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 14 maggio 2021) Gli ultimi 180si preannunciano di fuoco. Laè entrata nella fase decisiva e per la corsa al titolo ormai ètra. I Blancos non mollano di un centimetro, nella giornata di ieri hanno vinto nettamente sul campo del Granada, il risultato di 1-4 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. La squadra di Zidane si è trovato in doppio vantaggio nel primo tempo con Modric e Rodrygo, il gol di Molina ha riaperto la partita ma Odriozola e Benzema hanno chiuso il discorso. Sembra fuori dalla corsa il Barcellona, il pareggio contro il Levante rischia di diventare fatale, i punti di svantaggio dalla vetta sono 4, -2 dal...

