(Di venerdì 14 maggio 2021)introduce iltaglio di SSDda 2TB, l’unità di memoria portatile, veloce, resistente e sicura ora amplia la sua offerta Il brand americano esperto in unità esterne, dopo averla preta a luglio del 2020, con il lancio della nuova serie di SSD esterni, finalmente rende disponibile anche in Italia la nuova capacità da 2TB per soddisfare tutta la platea di professionisti che necessitano di alte capacità. Sarà quindi possibile avere sempre con sé, a casa, al lavoro, in viaggio, tutto ciò di cui si ha bisogno, senza dover fare selezioni e rinunciare a qualcosa.l’SSD esterno, con il quale l’azienda sostiene una protezione dei file di prim’ordine. L’SSD è resistente a cadute, ...

tuttoteKit : #Lexar annuncia il nuovo SSD SL200 da 2TB #LexarSL200 #tuttotek -

Ultime Notizie dalla rete : Lexar annuncia

tuttoteK

I l lettore Multi - Card 3 - in - 1 diviene premiato ai prestigiosi RED DOT DESIGN AWARD grazie ad una progettazione estetica elegante e funzionaleche il lettore USB 3.1Professional Multi - Card 3 - in - 1 ha ricevuto l'importante riconoscimento " Red Dot Award : Product Design 2021", uno dei maggiori premi del design ...NikonNX Studio , nuovo software completamente gratuito per Windows e Mac per visualizzare, ... Nikon Z5 +SD 64 GB 667x Pro Fotocamera Mirrorless, CMOS FX da 24.3 MP, Pieno formato, ...Lexar introduce il nuovo taglio di SSD SL200 da 2TB, l’unità di memoria portatile, veloce, resistente e sicura ora amplia la sua offerta.in sconto cavi, mouse, macchine per il caffè, smartphone, monitor, supporti per pc, robot da cucina, dischi, speaker e molto altro ...