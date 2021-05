L’Eredità 14 maggio 2021 | la professoressa Harieta non indovina la parola alla Ghigliottina

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 14 maggio 2021) Nuova campionessa decon laitalo-rumenache, dopo una serie di dimezzamenti (tre consecutivi), è arrivata a concorrere per un montepremi da 31.250 euro., dopo aver parlato con grande umiltà di “percentuale variabile” da casa per quanto riguarda le ghigliottinete in modalità spettatrice, si è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole “indizio”: Andare Caffè Opera Teatrale Ragazzo Parole che hanno portato, comunque poco convinta, a scrivere nel suo cartoncino Scena: unaabbastanza adatta a molte delle parole, ma che non era comunque quella designata. Lascelta stasera dagli autori era infatti… Bottega. E stavolta la classica ...