“Lei fuori | dentro l’altra” Antonella Elia | da Mediaset voci di sostituzione Arriva la collega | novità assoluta

(Di venerdì 14 maggio 2021) Una data ancora non c’è, ma di sicuro il Grande Fratello 6 si farà. Dopo il successo dell’edizione numero 5, chiusa con il trionfo di Tommaso Zorzi, perè quasi scontato. A snocciolare i record era stato Alfonso Signorini nel corso della finale: “Questo è stato il Grande Fratello Vip più lungo del mondo”. Ma non solo, il record è stato anche per le 338 milioni di pagine viste sul sito, 279 milioni di video visti suPlay, 335 milioni di stream dalla Casa”. “E ancora oltre 5 milioni di tweet in prime time, oltre 78 milioni di interazioni sui social, oltre 100 milioni di impression su Instagram, oltre 500 milioni di video views sui social. L’edizione ha anche il record di squalifiche: Fausto Leali, Denis Dosio, Stefano Bettarini, Filippo Nardi e Alda D’Eusanio. Con i suoi 80 anni, Patrizia De Blanck è la concorrente più anziana della ...