Lega: Parco Archeologico Ostia Antica, subito tutela per i lavoratori (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma – “Ringraziamo il sottosegretario dei Beni Culturali, Lucia Borgonzoni, per aver preso a cuore la tutela dei lavoratori del Parco Archeologico di Ostia Antica che, ancora oggi in piena crisi economica per la pandemia, sono in attesa di conoscere il loro futuro”. Cosi’ in un comunicato William De Vecchis, senatore, Monica Picca e Fabrizio Santori, dirigenti romani della Lega Salvini Premier. “Si tratta di dodici lavoratori, con annesse famiglie, della ex societa’ che gestiva il servizio biglietteria, book shop e bar servizi presso il Parco Archeologico, che questa mattina hanno incontrato il sottosegretario Borgonzoni a Ostia chiedendo aiuto e chiarezza sul loro futuro.” “Mentre in questi mesi ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma – “Ringraziamo il sottosegretario dei Beni Culturali, Lucia Borgonzoni, per aver preso a cuore ladeideldiche, ancora oggi in piena crisi economica per la pandemia, sono in attesa di conoscere il loro futuro”. Cosi’ in un comunicato William De Vecchis, senatore, Monica Picca e Fabrizio Santori, dirigenti romani dellaSalvini Premier. “Si tratta di dodici, con annesse famiglie, della ex societa’ che gestiva il servizio biglietteria, book shop e bar servizi presso il, che questa mattina hanno incontrato il sottosegretario Borgonzoni achiedendo aiuto e chiarezza sul loro futuro.” “Mentre in questi mesi ...

