“Le truppe di terra sono entrate a Gaza”: l’annuncio dell’esercito israeliano smentito dall’esercito israeliano (Di venerdì 14 maggio 2021) Mentre Hamas annuncia che sono stati condotti in pochi minuti oltre 150 raid aerei a Gaza questa notte e Netanyahu spiega che “La parola fine non è ancora detta e questa operazione continuerà fino a quando sarà necessario” poche ore fa sembrava che fosse iniziato nella Striscia anche l’attacco di terra. Ma l’annuncio del portavoce dell’esercito di Israele è stato smentito proprio dall’esercito. Tutto è iniziato con un comunicato del portavoce dell’esercito israeliano Hidai Zilberman che aveva spiegato ieri che Israele stava ammassando truppe al confine con Gaza per una potenziale operazione di terra. “Stiamo riunendo forze al confine con Gaza, ci ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Mentre Hamas annuncia chestati condotti in pochi minuti oltre 150 raid aerei aquesta notte e Netanyahu spiega che “La parola fine non è ancora detta e questa operazione continuerà fino a quando sarà necessario” poche ore fa sembrava che fosse iniziato nella Striscia anche l’attacco di. Madel portavocedi Israele è statoproprio. Tutto è iniziato con un comunicato del portavoceHidai Zilberman che aveva spiegato ieri che Israele stava ammassandoal confine conper una potenziale operazione di. “Stiamo riunendo forze al confine con, ci ...

Agenzia_Ansa : Israele attacca Gaza, ma l'esercito precisa: le truppe di terra non sono ancora entrate nella Striscia - Corriere : La pioggia di fuoco e le urla nella notte di Gaza Le prime immagini - tg2rai : La crisi in #Mediooriente. Non si ferma il lancio di razzi di #Hamas su #Israele che risponde con raid per colpire… - Vehnel : RT @FabrizioDelpret: In questi minuti le truppe di terra israeliane - senza averne diritto - sono entrate a #Gaza per continuare la lurida… - Giovssn : RT @FabrizioDelpret: In questi minuti le truppe di terra israeliane - senza averne diritto - sono entrate a #Gaza per continuare la lurida… -

Ultime Notizie dalla rete : Le truppe Israele, offensiva su Gaza. Netanyahu: "Proseguiremo per il tempo necessario" ...comunicazione" sull'ingresso di truppe nella Striscia di Gaza , ma intensi bombardamenti dell'artiglieria e dei caccia a cui il movimento islamico ha risposto con il lancio di oltre 50 razzi verso le ...

