Il campionato 2020 - 21 sta terminando all'insegna di tre allenatori: Pioli, Gasperini e. Nell'ultimo periodo, nessun altro ha abbinato risultati e gioco come Milan , Atalanta e Napoli .

Le metamorfosi di #Gattuso: così ha evoluto il suo calcio. L'analisi: Dalla difesa d'acciaio del Pisa al club dei 1…

Appartengono a tre generazioni diverse, Gasperini ha 63 anni, Pioli 55,è il più giovane, anzi, è proprio giovane come allenatore, ha venti anni meno del suo collega atalantino ed è questo ...Così al secondo annoha avviato la sua. Gioco manovrato e palla a terra per verticalizzare sulla profondità creata da Osimhen. Proprio il nigeriano è mancato moltissimo nell'idea ...Dalla difesa d'acciaio del Pisa al club dei 100 gol del Napoli, passando per il Milan: Rino è un tecnico che studia, s’aggiorna e adatta il suo credo ai giocatori che ha. Rigenerandoli ...Gattuso sta guidando il Napoli verso la conquista della qualificazione Champions League con media gol da 2,7 reti nelle ultime 10 partite.