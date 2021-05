LE BIBITE SANPELLEGRINO METTONO IN MOSTRA L’INIMITABILE GUSTO ITALIANO FINO AL 30 MAGGIO

(Di venerdì 14 maggio 2021) Lein collaborazione con IED Milano nel mese di Marzo hanno dato vita ad una Instagram Exhibition grazie alla creatività e al talento di 24 giovani studenti.al 30, le creatività si trasferiscono anche nelle vie di Porta Nuova dando così visibilità massima a tutte le opere degli studenti Fotografie, illustrazioni e motion design: le opere d’arte di 24 giovani studenti IED colorano le strade del centro di Milano in un percorso di affissioni artistiche digitali. Un’innovazione nell’ambito della comunicazione di un’azienda e che rappresenta il coronamento finale di un percorso che ha visto levalorizzare e premiare il giovane talento. In collaborazione con IED Milano, lehanno dato ...

Horeca News

Un'innovazione nell'ambito della comunicazione di un'azienda e che rappresenta il coronamento finale di un percorso che ha visto levalorizzare e premiare il giovane talento ...Fino al 30 maggio, le creatività protagoniste della Instagram Exhibition organizzata da Bibite Sanpellegrino e IED Milano saranno visibili nelle vie di Porta Nuova.Fotografie, illustrazioni e motion design: le opere d'arte di 24 giovani studenti IED colorano le strade del centro di Milano in un percorso di affiss ...