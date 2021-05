Lazio, l’Open day Astrazeneca per gli over 40 è sold out in poche ore. D’Amato: “Successo straordinario”. 20mila le dosi disponibili (Di venerdì 14 maggio 2021) Due giorni di vaccinazione con Astrazeneca per gli over 40. Il Lazio apre alla somministrazione alle fasce più giovani di popoLazione sabato 15 e domenica 16 maggio. L’annuncio è stato dall’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, che ha comunicato l’apertura delle prenotazioni, poi andate esaurite nel giro di poche ore. “Da questo pomeriggio tutti i cittadini nati dal 1981 e anni precedenti possono scaricare la app dedicata Ufirst dove poter fissare la prima dose del vaccino Astrazeneca, scegliendo l’hub e l’orario. Le vaccinazioni sono aperte dalle ore 18 o dalle 20, a seconda del punto vaccinale, fino alle 24?, aveva dichiarato D’Amato. La app genera un ticket virtuale con il quale presentarsi, portando con sé anche la tessera ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021) Due giorni di vaccinazione conper gli40. Ilapre alla somministrazione alle fasce più giovani di popone sabato 15 e domenica 16 maggio. L’annuncio è stato dall’assessore regionale alla Sanità, Alessio, che ha comunicato l’apertura delle prenotazioni, poi andate esaurite nel giro diore. “Da questo pomeriggio tutti i cittadini nati dal 1981 e anni precedenti possono scaricare la app dedicata Ufirst dove poter fissare la prima dose del vaccino, scegliendo l’hub e l’orario. Le vaccinazioni sono aperte dalle ore 18 o dalle 20, a seconda del punto vaccinale, fino alle 24?, aveva dichiarato. La app genera un ticket virtuale con il quale presentarsi, portando con sé anche la tessera ...

